Буданов про ризики ядерної ескалації: цього не станеться

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Росія не піде на застосування ядерної зброї. Про це йдеться в статті The Economist від 20 червня.

«Як керівник розвідки, я вам прямо кажу, цього не станеться», – каже він про ризики ядерної ескалації. – «При всій моїй неприязні до Російської Федерації, ідіотів керує країною не так багато».

Він наполягає, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії і «переформатування влади» в ній.

«Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає», – каже керівник ГУР.

16 червня російський президент Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, сказав, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде «загроза існуванню держави». Після цього президент США Джо Байден 19 червня назвав «реальною» загрозу того, що Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Володимир Путін також заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни. Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Москва оголосила у березні 2023 року.

Проте українська розвідка наполягає, що у Білорусі триває підготовка сховищ для зберігання ядерної зброї, але жодної ядерної боєголовки Росія до сусідньої країни ще не перевезла.