Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 листопада 2019, Київ 00:07
Новини | Економіка

Рада підтримала виділення мільярда гривень шахтарям

Законопроєкт про правки до бюджету підтримав 291 депутат.

Дивитись коментарі

Верховна Рада України 31 жовтня розглянула правки до державного бюджету і підтримала урядову ініціативу про виділення 1 млрд гривень шахтарям. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Відповідний законопроєкт підтримав 291 депутат.

«Парламент підтримав пропозицію уряду про виділення 1 млрд грн на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі, виплати заробітної плати шахтарям», – мовиться у повідомленні.

/**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

ФОПи, курс гривні й таємниці держбюджету: міністр Маркарова

15 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету. Парламент схвалив його у першому читанні. Остаточно законопроєкт про державний бюджет мають ухвалити до 1 грудня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG