Рада підтримала виділення мільярда гривень шахтарям

Верховна Рада України 31 жовтня розглянула правки до державного бюджету і підтримала урядову ініціативу про виділення 1 млрд гривень шахтарям. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Відповідний законопроєкт підтримав 291 депутат.

«Парламент підтримав пропозицію уряду про виділення 1 млрд грн на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі, виплати заробітної плати шахтарям», – мовиться у повідомленні.

15 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету. Парламент схвалив його у першому читанні. Остаточно законопроєкт про державний бюджет мають ухвалити до 1 грудня.