Уряд передав до ВР фінальний проєкт держбюджету-2024

Уряд 2 листопада передав до Верховної Ради фінальний проєкт держбюджету-2024, повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він повідомив, що документ підготовлений до другого читання, відповідно до бюджетних висновків ВР.

На сайті парламенту вказано, що доопрацьований документ сьогодні надійшов до законодавчого органу і тут же направлений на розгляд бюджетного комітету.

15 вересня уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду в 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн. 19 жовтня ВР схвалила кошторис у першому читанні.

До другого читання серед пропозицій на доопрацювання було додаткове скорочення видатків на будівництво, ремонти і закупівлю майна в різних органах влади, зменшення видатків на Бюро економічної безпеки, додатковий ресурс на протезування для військових тощо.