Парубій підписав проект державного бюджету на 2019 рік

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав проект закону про державний бюджет України на 2019 рік.

«Щойно підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Ми ухвалили його, дотримавшись всіх вимог – до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів», – зазначив Парубій у Twitter.

О 6:01 23 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.