Підозрюваного в нападі на співробітника АП взяли під арешт – прокуратура

Шевченківський райсуд столиці заарештував на 60 діб іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на співробітника Адміністрації президента України, після якого той помер, повідомила прокуратура Києва на сторінці у Facebook.

«25-річному громадянину Вірменії інкримінують частину 2 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу)», – йдеться в повідомленні.

У столичній прокуратурі заявили, що особу другого нападника встановлюють.

Вранці 14 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Багговутівській у Києві, біля церкви, перехожі виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився головний консультант департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.

Попередньою причиною смерті чоловіка у поліції вказали хронічну ішемічну хворобу серця. Крім того, судмедексперти виявили у нього перелом кісток носа. Під час огляду місця події та особистий речей загиблого з’ясувалося, що зник його мобільний телефон. З допомогою камери поруч з померлим поліцейські встановили і доправили до відділку двох чоловіків. У одного з них і знайшли телефон Бухтотого.