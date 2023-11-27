Письменник з Ірландії здобув міжнародну Букерівську премію

Букерівську премію за найкращий роман англійською мовою отримав 46-річний ірландський письменник Пол Лінч за роман-антіутопію «Пісня пророка».

У романі йдеться про Ейліш Стак, яка змушена сама виховувати чотирьох дітей після того, як таємна поліція заарештувала її чоловіка за участь у протестах в Дубліні при тоталітарному уряді.

Журі премії назвало роман «захопливим, стрімким і конфронтаційним».

Сам Лінч розповів, що писав роман чотири роки і події в ньому не прив’язані до якогось часу.

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.