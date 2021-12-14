«Укрзалізниця» до кінця року запустить Буковельський експрес – Перцовський

«Укрзалізниця» планує до кінця року запустити Буковельський експрес за маршрутом Львів – Татарів-Буковель – Ворохта, повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський.

«Таким чином українці й гості країни отримують можливість побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева й далі, безпосередньо зі Львова, дістатися курорту Буковель чи здійснити мрію піднятися на найвищу гору України – Говерлу, доїхавши до Ворохти», – сказав він.

За повідомленням УЗ, на маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні.

«Цей поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3 має максимальну швидкість 140 км/год. У складі поїзда три вагони – 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру й екстер’єру і пристосований для перевезення маломобільного населення», – повідомили в «Укрзалізниці».

Напередодні в УЗ повідомили, що у перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь – Рахів, який долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні – 1806 км. Він сполучає сім областей.