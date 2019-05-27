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27 Травень 2019, Київ 22:54
Новини | Політика

ДБР почало розслідувати службову недбалість після бунту в одеській колонії

Бунт в Одеській колонії, 27 травня 2019 року

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Державне бюро розслідування почало розслідувати можливу службову недбалість працівників Південної виправної колонії №51 після бунту засуджених.

«За попередньою інформацією, причиною бунту стали неналежні умови утримання засуджених та жахлива якість продуктів харчування. Про це неодноразово повідомлялось адміністрації колонії, проте жодної реакції для покращення їх проживання утримувані не побачили. Такі дії призвели до того, що на території колонії відбувся бунт засуджених, у результаті якого розпочалася пожежа», – заявили в ДБР.

Бунт в одеській колонії: що сталося – відео з місця подій
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Бунт в одеській колонії: що сталося – відео з місця подій

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В Одесі 27 травня спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. В’язні скаржилися на умови утримання. В офісі омбудсмена заявили, що в’язні взяли в заручники трьох медпрацівників і трьох охоронців. Згодом їх відпустили.

За попередніми даними, під час заворушень у колонії ніхто не втік, поранено щонайменше четверо працівників установи.

/**/ /**/ /**/ Станом на зараз поліція повідомила про взяття ситуації під контроль
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