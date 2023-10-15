Після атаки БПЛА у Бєлгородській області РФ заявили про проблеми з електрикою. СБУ каже про «блекаут у відповідь»

Російська влада повідомила про нічну атаку на Бєлгородську та Курську області.

Міноборони РФ у телеграмі заявило, що у ніч на неділю 27 безпілотників атакували російські території, над Бєлгородською областю нібито збили два БПЛА, а над Курською – 18. Москва вкотре звинуватила Київ у цих атаках.



«У селищі Червона Яруга з БПЛА скинуто два вибухові пристрої. Ніхто не постраждав. Внаслідок атаки у селищі порушено електропостачання. На даний момент електропостачання частково відновлено, роботи продовжуються», – написав губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков опівдні в телеграмі.



Видання «Агентство.Новости» припустило, що метою атаки у Курській області міг бути військовий аеродром Халіно, який вже атакували менше ніж місяць тому. Тоді під час вибуху дрона, ймовірно, загинули кілька російських військових.



Джерела в СБУ повідомили Суспільному та «Українській правді» про успішну атаку українських дронів на електричну підстанцію Красна Яруга у Бєлгородській області РФ, до якої були підключені військові обʼєкти росіян.



В СБУ заявили, що це «блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури».

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За півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів, підрахувало видання РБК. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах. Регіональна влада переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.