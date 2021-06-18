У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через спеку

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан у штаті. У деяких частинах Каліфорнії та інших західних штатів цього тижня фіксували рекордну спеку до +48 градусів Цельсія.

Режим надзвичайної ситуації спрямований на вирішення проблем енергосистеми.

Послаблено обмеження на використання резервних генераторів. Допоміжних двигунів та інших джерел електроенергії, яка працює на вуглеці.

Чиновники також закликають мешканців штату постаратися знизити електроспоживання вечорами, хоча б до п’ятниці.

Оператор головної електромережі Каліфорнії просить мешканців встановлювати термостати на позначку не нижче 25,5 градусів Цельсію, а також уникати використання пральних, посудомийних машин і інших електроприладів.