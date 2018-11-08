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08 Листопад 2018, Київ 15:26
Новини | Міжнародні

Каліфорнія: внаслідок стрілянини у барі загинули 13 людей

Жертвами стрілянини стали 12 осіб, зловмисник також загинув

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У Каліфорнії внаслідок стрілянини у барі загинули 13 людей, включаючи стрілка та правоохоронця.

Інцидент стався у закладі в передмісті Лос-Анджелесу.

Стрілок зайшов до бару, де знаходились сотні людей, і відкрив стрілянину, повідомили у поліції. Як саме він загинув, правоохоронці не уточнили.

Як повідомляє СNN, загиблий правоохоронець – заступник шерифа округу Вентура Рон Хеллус, який збирався наступного року піти у відставку.

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