Стрілянина у Бердянську: двоє постраждалих – у лікарні у тяжкому стані

Пізно ввечері 31 жовтня у Бердянську сталася стрілянина, внаслідок якої двоє чоловіків отримали порання. Як розповіли у прес-службі Головного управління Національної поліції Запорізької області, постраждалі перебувають у лікарні у тяжкому стані, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 15 та частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це замах на вбивство. Щодо події, яка трапилось вчора у Бердянську, то о 21:15 надійшло повідомлення до поліції. Співробітники поліції, що виїхали на місце події по проспекту Праці, встановили, що між громадянином 81-го та двома чоловіками 75-го та 77-го років народження виник конфлікт та переріс він у бійку. Після чого перший зробив кілька пострілів у бік місцевих мешканців. Завдяки допомозі не байдужих громадян правопорушника було затримано. Двох постраждалих доставлено до лікарні з вогнепальним пораннями черевної порожнини. Наразі вони знаходяться у стабільно тяжкому стані», – розповіла речниця Головного управління Національної поліції Запорізької області Катерина Людвык.

Читайте також: У Дніпрі невідомі обстріляли тролейбуси і маршрутку

У поліції також повідомили, що до лікарні доставлено і стрільця, який зараз перебуває під охороною поліції.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловіки, що отримали поранення внаслідок стрілянини, – торговці валютою, яким нападник намагався продати фальшиві гроші, внаслідок чого стався конфлікт. У поліції наразі це не підтверджують. Як повідомили у прес-службі відомства, правоохоронці наразі перевіряють інформацію.