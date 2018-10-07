Стрілянина в Одесі: затримані ще троє

У поліції повідомили про затримання ще трьох осіб, підозрюваних у причетності до стрілянини в Одесі пізно ввечері 6 жовтня. Таким чином, загалом затриманих уже п’ятеро.

Як інформує відділ комунікації поліції Одеської області, цих трьох знайшли і затримали вже в Херсоні. «У чоловіків виявлено та вилучено пістолет, який буде направлений на експертизу. Слідство триває», – заявили в поліції.

Раніше 7 жовтня повідомляли, що перших двох підозрюваних затримали протягом кількох годин після стрілянини в Білгороді-Дністровському, їх доставили до відділу поліції Київського району Одеси, в якому сталася стрілянина.

«Попередньо встановлено, що збройний конфлікт пов’язаний із одним із лотомаркетів Одеси», – заявили тоді в поліції.

У зв’язку зі стріляниною до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтями Кримінального кодексу про замах на умисне вбивство.

За даними поліції, ввечері 6 жовтня на світлофорі біля автозаправки до одного з автомобілів під’їхала інша автівка, з якої вийшли невідомі, здійснили декілька пострілів у бік транспортного засобу та з місця події втекли. Потерпілого госпіталізували з вогнепальним непроникним пораненням попереку та стегна.

За повідомленнями, пораненим є один із активістів організації «Автомайдан Одеса», лідером якої є Євген Резвушкін. Останнього в соцмережах останнім часом неофіційно називають силовим виконувачем бажань мера Геннадія Труханова.

Водночас лідер всеукраїнського об’єднання «Автомайдан» Олексій Гриценко заявив, що напад в Одесі на активіста «Автомайдану Одеса» не має ніякого стосунку до ВГО «Автомайдан».