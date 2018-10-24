У Дніпрі невідомі обстріляли тролейбуси і маршрутку

У середу в Дніпрі невідомі стріляли по громадському транспорту – тролейбусах і маршрутному таксі – в одному з центральних районах міста. Про це розповіли свідки обстрілів, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

За їхніми даними, в районі проспекту Гагаріна у середу вдень невідомі вистрелили в тролейбуси № 16 та № 21, коли ті рухались, з інтервалом приблизно в 10 хвилин. Пізніше також повідомили про постріли по маршрутному таксі.

За інформацією областного управління поліції, унаслідок інцидентів ніхто не постраждав, були лише розбиті вікна транспортних засобів. Попередньо встановлено, що стріляли з травматичної зброї.

Як поінформувала речниця обласної поліції Ганна Старчевська, за фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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Водночас в тролейбусному депо повідомили, що встановлені збитки, завдані майну електротранспорту, складають 20 тисяч гривень

За інформацією мерії Дніпра, за попередніми даними, стріляли з недобудованої споруди неподалік від зупинки. На місці події працює слідчо-оперативна група

Восени 2016 року в Дніпрі вже було зареєстровано кілька випадків обстрілів трамваїв та тролейбусів.

Під час одного з них був поранений водій. Тоді заступник мера Михайло Лисенко пообіцяв грошову винагороду за інформацію про стрілків. Інформація про встановлення винних тоді не оприлюднювалась.