Стрілянина на столичних Позняках: поліція затримала трьох осіб

Поліція Києва повідомила про затримання трьох осіб, підозрюваних у причетності до бійки зі стріляниною у кафе на Позняках.

За даними правоохоронців, виклик до Дарницького райуправління поліції надійшов близько пів на п’яту ранку.

«Під час спілкування зі свідками з’ясувалося, що конфлікт розпочали троє нетверезих чоловіків. Коли їх спробували заспокоїти працівники закладу, вони влаштували бійку, а один із них дістав пістолет і зробив кілька пострілів. У результаті двоє охоронців отримали поранення в ногу та руку відповідно, їм надають необхідну допомогу», – розповів начальник управління Сергій Чернишев.

За його словами, одного зі згаданих людей затримали на місці злочину, ще двох – неподалік. Їм інкримінують хуліганство із застосуванням зброї. Ця стаття передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.