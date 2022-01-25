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Щонайменше 6 людей загинули через тисняву ​​на стадіоні в Камеруні

Тиснява сталася 24 січня біля входу на стадіон Олембе в столиці Яунде, коли натовп уболівальників намагався потрапити на матч 1/8 фіналу між збірною Камеруну та Коморськими островами

Щонайменше шестеро людей загинули і десятки зазнали поранень внаслідок тисняви біля стадіону у столиці Камеруну перед матчем Кубка африканських націй, повідомило державне телебачення.

Тиснява сталася 24 січня біля входу на стадіон Олембе в столиці Яунде, коли натовп уболівальників намагався потрапити на матч 1/8 фіналу між збірною Камеруну та Коморськими островами.

Національна телекомпанія повідомила, що влада та Африканська конфедерація футболу розслідують ситуацію і намагаються отримати більш докладну інформацію.

Влада каже, що загиблих може бути більше.

Кубок африканських націй, головний чоловічий футбольний турнір континенту розпочався 9 січня. Після низької явки на перші матчі влада Камеруну зробила кроки для залучення вболівальників, включаючи відкриття воріт стадіону, організацію громадського транспорту та роздачу безкоштовних квитків.

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