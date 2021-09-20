У Канаді відбуваються дострокові парламентські вибори

У Канаді 20 вересня відбудеться голосування на дострокових парламентських виборах, які лідер Ліберальної партії прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив на два роки раніше, намагаючись повернути більшість у парламенті. Трюдо оголосив про вибори в серпні, сподіваючись скористатися своїми результатами в боротьбі з пандемією COVID-19.

Але кампанія пройшла не так, як планував голова уряду, опозиційні партії отримують більшу підтримку, ніж очікувалося. Трюдо також піддають критиці за те, що він не обґрунтував, чому так несподівано вирішив проводити вибори.

Опитування показують, що Трюдо та його конкурента, лідера Консервативної партії Еріна О'Тула підтримують приблизно по 31 відсотку виборців, а це означає, що навіть якщо Трюдо здобуде перемогу, він, швидше за все, опиниться в новому уряді меншості і буде знову залежним від партій-партнерів.

«Він призначив вибори, вважаючи, що може отримати більше місць у Палаті громад, але, очевидно, цього не станеться», – сказала AFP професор університету Оттави Женев’єва Тельє.

Канадська телекомпанія CBC повідомила за результатами опитування громадської думки, що Трюдо здобуде відносну більшість і має високі шанси бути переобраним разом із урядом меншості.