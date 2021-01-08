Чотири українські моряки повернулися до України після п’яти років в’язниці

8 січня до України повернулися чотири моряки з танкеру «Captain Khayyam» – вони сиділи в тюрмі в Лівії майже п’ять років.

Судно під прапором Сьєрра-Леоне було затримано лівійськими правоохоронцям в лютому 2016-го, у березні того ж року весь екіпаж заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів, а в грудні 2017-го засудили на п’ять років тюрми. Моряків відпустили на місяць раніше закінчення тюремного терміну.

7-го січня моряки прибули до дипломатичної місії Україні в Туреччині, а 8-го – до України. Як наголосили Радіо Свобода в благодійній організації допомоги морякам «Ассоль», літак з Туреччини прибув до Києва, звідки колишні в’язні поїхали додому. Двоє з них з Одеси, один – з Херсона, один – з Білгорода-Дністровського. Одну з членів екіпажу, громадянку України, відпустили ще в березні 2016 року з «гуманітарних міркувань», уточнюють в організації «Ассоль».

За даними фонду «Ассоль», нині «сотні українців» перебувають у в’язницях Туреччини, Греції та Італії за звинуваченнями в перевезенні нелегальних мігрантів. Голова наглядової ради Фонду Світлана Фабрикант каже, що ув’язнені також моряки судна Tecne, що перебувають в нігерійській в’язниці з 2017 року. У червні 2020 року додому повернулися 14 українських моряків екіпажу танкера «Рута», які провели в ув’язненні понад три роки.

В організації «Ассоль» повідомляють, що за 11 років існування вони брали учать у визволенні понад 11 000 українців у 45 країнах.