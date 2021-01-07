Правозахисники повідомляють про повернення чотирьох українських моряків з ув’язнення в Лівії

Четверо українських моряків повернулися додому після п’яти років ув’язнення в Лівії, повідомляє благодійний фонд «Ассоль» 7 січня.

Йдеться про чотирьох членів екіпажу танкера Captain Khayyam – Євгена Мораря, Володимира Тостогана, Павла Чайки та Олега Войнеровського. Як зазначають у фонді, їхнє судно затримала берегова охорони Лівії в лютому 2016 року.

В березні того ж року увесь екіпаж, який складався з громадян України, Туреччини та Азербайджану, заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. Ще одна українка зі складу екіпажу була звільнена «з гуманітарних міркувань» і повернулася в Україну.

Як повідомляє фонд, 19 грудня 2017 року лівійський суд засудив моряків до п’яти років ув’язнення.

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«6 січня 2021 року літак з українськими моряками вилетів з Лівії, транзитом через Стамбул вони повертаються на Батьківщину. Спільні зусилля сприяли тому, що нарешті у них буде можливість обійняти своїх близьких», – цитує пресслужба фонду голову його наглядової ради Світлану Фабрикант.

Вона, втім, нагадала, що сотні українських моряків перебувають в ув’язненні за кордоном, в тому числі – моряки судна Tecne, що перебувають в нігерійської в’язниці з 2017 року, а також моряки, яких захопили в полон нігейріські пірати.

Прибуття українців із Лівії очікується орієнтовно 8 січня 2021 рейсом зі Стамбулу до аеропорту «Бориспіль».

У червні 2020 року фонд «Ассоль» повідомляв про повернення до України 14 українських моряків судна «Рута», які три роки провели в ув’язненні у Лівії.