Біля берегів Нігерії захопили судно з шістьма українцями – посольство

Невідомі захопили судно, на якому перебуває шість громадян України, повідомило посольство в Нігерії 19 грудня.

За даними дипломатичного представництва, судно Stevia, яке йшло під прапором Камеруну, захопили 16 грудня в Гвінейській затоці. Нападники забрали вісьмох з 15 членів екіпажу, в тому числі й українських громадян. Решта екіпажу встигла сховатися в захисному приміщенні.

«Наразі STEVIA перебуває в порту місті Лагос (Нігерія). Консулом підтримується зв’язок з українськими моряками, які знаходяться на борту судна. Дипустановою у взаємодії з нігерійськими компетентними органами та представником компанії-судновласника вживаються відповідні заходи реагування. З урахуванням специфіки питання, деталі переговорного процесу не розголошуються», – пояснюють у посольстві.

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Згідно з його заявою, справу взяло на особливий контроль Міністерство закордонних справ та причетні закордонні дипломатичні відомства України.

Це вже другий випадок захоплення в полон українців в Гвінейській затоці за останні кілька місяців. У липні МЗС повідомило про шістьох громадян України, яких захопили в ході нападу на танкер MV Curacao Trader.