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11 серпня 2020, Київ 19:11
Новини | Події

Моряки судна Srakane, які були фактично ізольовані в Бразилії, повернулися в Україну – МЗС

«На початку червня стало відомо, що 12 громадян України, які входили до складу екіпажу судна Srakane, фактично опинилися в ізоляції в порту міста Сан-Себастіан (штат Сан-Паулу, Бразилія), майже рік не отримували заробітну плату та не могли повернутися до України»

12 українців, які входили до складу екіпажу судна Srakane, повернулися в Україну після того, як опинилися фактично в ізоляції в Бразилії, повідомляє Міністерство закордонних справ.

«На початку червня стало відомо, що 12 громадян України, які входили до складу екіпажу судна Srakane, фактично опинилися в ізоляції в порту міста Сан-Себастіан (штат Сан-Паулу, Бразилія), майже рік не отримували заробітну плату та не могли повернутися до України. Українські консули у Сан-Пауло одразу ж встановили контакти з бразильськими компетентними органами, оперативно організували відвідання судна та забезпечили надання необхідної медичної допомоги одному з наших співвітчизників», – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, упродовж липня усі українські громадяни отримали невиплачену заробітну плату і вже повернулися в Україну.

У червні у МЗС повідомили про повернення в Україну моряків із танкера «Рута», які понад три роки провели в ув’язненні в Лівії.

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