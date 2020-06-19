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19 червня 2020, Київ 18:50
Новини | Політика

В Україну повернулися моряки, які три роки провели у тюрмі в Лівії

Танкери «Captain Khayyam» і «Рута» в порту Тріполі, Лівія

14 українських моряків із танкера «Рута», які понад три роки провели в ув’язненні в Лівії, повернулися в Україну.

19 червня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київ) приземлився спеціальний рейс із моряками, повідомив Офіс президента.

У квітні 2017 року в Лівії українських моряків затримали за звинуваченням у причетності до контрабанди нафтопродуктів. Через складну внутрішньополітичну і безпекову ситуацію в цій країні розгляд справи українців лівійськими судовими інстанціями не завершувався впродовж тривалого періоду.

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