В Україну повернулися моряки, які три роки провели у тюрмі в Лівії

14 українських моряків із танкера «Рута», які понад три роки провели в ув’язненні в Лівії, повернулися в Україну.

19 червня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київ) приземлився спеціальний рейс із моряками, повідомив Офіс президента.

У квітні 2017 року в Лівії українських моряків затримали за звинуваченням у причетності до контрабанди нафтопродуктів. Через складну внутрішньополітичну і безпекову ситуацію в цій країні розгляд справи українців лівійськими судовими інстанціями не завершувався впродовж тривалого періоду.