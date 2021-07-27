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«Центренерго» звітує про виплату 1,42 млрд гривень дивідендів державі за перше півріччя 2021-го

У «Центренерго» додають, що отримані ресурси направили на поповнення запасів вугілля для теплових електростанцій

Державна компанія «Центренерго» оприлюднила фінансову звітність за першу половину 2021 року.

«Реалізація обраної ринкової стратегії біржових торгів, прямі контракти на поставку вугілля з державними шахтами, оптимізація витрат дозволили компанії отримати чистий прибуток у розмірі 203,5 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

У «Центренерго» додають, що отримані ресурси направили на поповнення запасів вугілля для теплових електростанцій. Станом на початок липня, на складах електростанцій накопичено 306 тисяч тонн.

«У червні поточного року, згідно з рішенням Загальних зборів за підсумками роботи за 2020 рік, Товариство виплатило дивіденди акціонерам у розмірі 30,576 мільйона гривень, в тому числі державна частка склала 23,938 мільйона гривень. За шість місяців 2021 року сплачено на користь держави до бюджетів всіх рівнів 1,425 мільярда гривень», – констатують у компанії.

Водночас перший квартал 2021 року був збитковим через збільшення обсягів виробництва електроенергії та зниження запасів вугілля, а також залучення блоків на природному газі під час сильних морозів.

«Попри це, за результатами першого півріччя зросла динаміка покриття збитків. Завдяки прибутковій роботі Товариства у другому кварталі чистий збиток за звітний період зменшився з 794 732 до 591 197 тисяч гривень. Якщо динаміка прибутковості залишиться незмінною, то до кінця року можна прогнозувати вихід компанії на прибуткову діяльність», – прогнозують у «Центренерго».

Фонд державного майна планує передати «Центренерго» в приватну власність у 2022 році.

«Центренерго» – енергогенеруюча компанія, контрольний пакет акцій у якій належить державі. Втім, за даними журналістів, компанію певний час очолював менеджмент, лояльний до Ігоря Коломойського. У лютому 2021 року уряд і Фонд держмайна змінили керівництво «Центренерго».

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