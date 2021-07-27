«Центренерго» звітує про виплату 1,42 млрд гривень дивідендів державі за перше півріччя 2021-го

Державна компанія «Центренерго» оприлюднила фінансову звітність за першу половину 2021 року.

«Реалізація обраної ринкової стратегії біржових торгів, прямі контракти на поставку вугілля з державними шахтами, оптимізація витрат дозволили компанії отримати чистий прибуток у розмірі 203,5 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

У «Центренерго» додають, що отримані ресурси направили на поповнення запасів вугілля для теплових електростанцій. Станом на початок липня, на складах електростанцій накопичено 306 тисяч тонн.

«У червні поточного року, згідно з рішенням Загальних зборів за підсумками роботи за 2020 рік, Товариство виплатило дивіденди акціонерам у розмірі 30,576 мільйона гривень, в тому числі державна частка склала 23,938 мільйона гривень. За шість місяців 2021 року сплачено на користь держави до бюджетів всіх рівнів 1,425 мільярда гривень», – констатують у компанії.

Водночас перший квартал 2021 року був збитковим через збільшення обсягів виробництва електроенергії та зниження запасів вугілля, а також залучення блоків на природному газі під час сильних морозів.

«Попри це, за результатами першого півріччя зросла динаміка покриття збитків. Завдяки прибутковій роботі Товариства у другому кварталі чистий збиток за звітний період зменшився з 794 732 до 591 197 тисяч гривень. Якщо динаміка прибутковості залишиться незмінною, то до кінця року можна прогнозувати вихід компанії на прибуткову діяльність», – прогнозують у «Центренерго».

Фонд державного майна планує передати «Центренерго» в приватну власність у 2022 році.

«Центренерго» – енергогенеруюча компанія, контрольний пакет акцій у якій належить державі. Втім, за даними журналістів, компанію певний час очолював менеджмент, лояльний до Ігоря Коломойського. У лютому 2021 року уряд і Фонд держмайна змінили керівництво «Центренерго».