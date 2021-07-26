Фонд держмайна планує продаж «Центренерго» у 2022 році

Фонд державного майна планує передати «Центренерго» в приватну власність у 2022 році. Про це йдеться в коментарі заступника голови Фонду державного майна Тараса Елейка, наданому пресслужбою відомства Радіо Свобода.

Елейко посилається на закон про приватизацію державного майна, за яким Фонд держмайна повинен ухвалити рішення про приватизацію об’єкта не пізніше як за 30 днів з моменту включення його до переліку майна, яке підлягає приватизації.

«Також протягом 10 днів з моменту прийняття рішення про приватизацію має бути утворена аукціонна комісія. Наказ №1275 – це рішення, яке прийняте на виконання прямих вимог законодавства щодо початку підготовки об’єкту до приватизації», – пояснюють у приватизаційному відомстві.

Водночас у Фонді зазначають, що приватизацію «Центренерго» планують здійснювати з урахуванням розпорядження Кабінету міністрів №1215-р – про «утворення акціонерного товариства за участю державних вугледобувних підприємств та публічного акціонерного товариства «Центренерго».

«Підготовка до приватизації відбувається з дотриманням усіх норм законодавства, а сам продаж планується у 2022 році», – підсумував Елейко.

«Центренерго» – енергогенеруюча компанія, контрольний пакет акцій у якій належить державі. Втім, за даними журналістів, компанію певний час очолював менеджмент, лояльний до Ігоря Коломойського. У лютому 2021 року уряд і Фонд держмайна змінили керівництво «Центренерго».