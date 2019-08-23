Цезій-137 потрапив в організм лікаря в Архангельську з їжею, а не через вибух – влада

Уряд Архангельської області Росії відзвітував про підсумки обстеження місцевих лікарів, які допомагали постраждалим від вибуху ракети з радіоактивним джерелом живлення. У 110 обстежених фахівців «перевищення допустимих рівнів радіоактивності не виявлено».

Водночас регіональна влада вперше офіційно підтвердила, що в одного з лікарів у м’язовій тканині дійсно знайшли радіоактивний цезій-137. Але фахівці Федерального медико-біологічного агентства в Москві вирішили, що він потрапив туди не в результаті контакту з потерпілими, а «через продукти, які він (лікар – ред.) вживав у їжу». За даними московських експертів, цезій-137 може «накопичуватися в рибі, грибах, лишайниках, водоростях».

Раніше один зі співробітників Архангельської обласної лікарні розповів, що лікаря, у якого знайшли цезій-137, сказали, що радіонуклід він міг отримати під час поїздки в Таїланд. «Ти просто наївся там фукусімських крабів!» – цитував колега лікаря слова фахівців із Москви.

Вибух на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. Загинули щонайменше п'ять співробітників державної корпорації «Росатом». Міністерство оборони Росії не розкрило подробиць випробувань. «Росатом» наполягає, що надзвичайна подія сталася під час робіт із реактивною установкою. Росгідромет повідомив, що в день вибуху радіаційний фон у Сєвєродвінську (центральна частина міста розташована більш як за 40 кілометрів від селища Ньонокса, поблизу якого в акваторії Білого моря стався вибух) короткочасно зріс в 16 разів, але впродовж дня нормалізувався.