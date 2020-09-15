Роботу ділянки магістрального газопроводу біля Чабанів відновлять за «2-3 дні» – «Оператор ГТС»

Роботу ділянки магістрального газопроводу біля Чабанів Київської області відновлять за «два-три дні», повідомив «Оператор ГТС».

«Зараз на місці працює поліція та встановлюються причини аварії. По завершенню слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків, за попередніми оцінками, відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу займуть 2-3 дні», – розповіли в компанії.

«Оператор ГТС» обіцяє повідомити додатково деталі події та поінформувати про завершення ліквідації аварії.

Інцидент на газовому трубопроводі високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи, трапився близько 00:20 15 вересня. О 1:10 подачу газу перекрили. Жертв та постраждалих немає.

У Міністерстві енергетики повідомили, що транзит газу до Європи забезпечений у «заявлених об’ємах».