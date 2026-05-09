Пожежа в зоні ЧАЕС: у Держатомі розповіли, чи очікується перевищення концентрацій радіонуклідів

Через масштабну лісову пожежу в Зоні відчуження перевищення допустимих концентрацій радіонуклідів не очікується, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання в інформації про радіаційний стан у зв’язку з пожежею у природних екосистемах Чорнобильської зони відчуження, станом на 9 травня.

«У зв’язку із пожежею, що триває на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, Держатомрегулювання продовжує аналіз інформації про радіаційний стан у Чорнобильській зоні відчуження», – наголосили у відомстві.

У повідомивленні йдеться, що за оперативними даними ДСП «ЕКОЦЕНТР» об’ємна активність (концентрація) радіонукліду Cs-137 (цезію-137) у пробах приземного шару атмосферного повітря, відібраних 8 травня на відстані 30-150 метрів від місць активного горіння, досягала 680 мкБк/м3 (або 0,00068 Бк/м3), що пояснюється значним об’ємом деревини та іншої рослинності на площах пройдених вогнем.

Як зазначається, виміряне значення перевищує контрольні рівні, встановлені для цих територій, однак залишається значно нижчим за гранично допустимі Нормами радіаційної безпеки України рівні, що для Сs-137 у повітрі становлять 0,8 Бк/м3.

Потужність еквівалентної дози гама-випромінювання на поточний час перебуває «в межах значень багаторічних спостережень» на території Зони відчуження і в межах фонових коливань на всій іншій території України.

«За прогнозними оцінками експертів ДНТЦ ЯРБ і результатами моделювання, перевищення допустимих концентрацій 137Cs у атмосферному повітрі для населення за межами Чорнобильської зони відчуження не очікується», – поінформували у відомстві.

Експерти кажуть, що внаслідок тривалого процесу горіння і високої температури повітряні маси, що містять продукти горіння, піднімаються у високі шари атмосфери та здатні мігрувати на значні відстані.

«Тому в місцях осадження продуктів горіння на земну поверхню з опадами або пилом може бути виявлено короткострокове підвищення концентрації об’ємної активності 137Cs. Втім, перенесення вже присутніх в екосистемах техногенних радіонуклідів внаслідок пожеж, буревіїв тощо не створює додаткової радіоактивності, а є лише фактором їх перерозподілу в об’єктах навколишнього середовища, що не створює додаткових ризиків, які б вимагали застосування заходів втручання для радіаційного захисту населення», – підкреслили в Держатомі.

У Зоні відчуження на Київщині сотні рятувальників намагаються приборкати масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів, йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, швидкому розповсюдженню полум’я сприяють несприятливі погодні умови – тривала відсутність опадів та різкі пориви вітру.

«Наразі триває активна ліквідація осередків займання. Фахівці працюють над тим, щоб не допустити подальшого розростання пожежі вглиб лісових масивів Чорнобильської зони», – йдеться у повідомленні ДСНС.



