ДСНС: площа пожежі у Зоні відчуження зросла через посуху і вітер

Пожежники гасять лісові пожежі в Україні, 8 травня 2026 року
У Зоні відчуження на Київщині сотні рятувальників намагаються приборкати масштабну лісову пожежу на площі 1200 гектарів, йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, швидкому розповсюдженню полум’я сприяють несприятливі погодні умови – тривала відсутність опадів та різкі пориви вітру.

«Наразі триває активна ліквідація осередків займання. Фахівці працюють над тим, щоб не допустити подальшого розростання пожежі вглиб лісових масивів Чорнобильської зони», – йдеться у повідомленні ДСНС.

На Чернігівщині у прикордонних районах триває пожежа лісової підстилки, орієнтовною площею 1200 гектарів, додали в ДСНС. «Через близькість до кордону, хаотичне мінування територій і загрозу російських обстрілів залучення техніки й особового складу ДСНС наразі неможливе. Працівники лісництва створюють мінералізовані смуги, щоб не допустити поширення вогню», – йдеться в повідомленні.

У Чернігівській ОВА раніше сьогодні заявили, що площа спричиненої ударами РФ пожежі на прикордонній території охопила вже понад чотири тисячі гектарів, і можлива евакуація населення.

За даними ДСНС, загалом на всіх локаціях залучені 379 вогнеборців і 99 одиниць техніки.

На тлі пожежі у Чорнобильській зоні у ДСНС повідомили про стабільний радіаційний фон на Київщині.

