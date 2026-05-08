На тлі пожежі у Чорнобильській зоні МВС повідомило про стабільний радіаційний фон на Київщині

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України, зокрема на півночі Київської області, залишається стабільною.



За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.



МВС закликає орієнтуватися виключно на офіційні джерела у разі появи суперечливої інформації в публічному просторі.



Це повідомлення оприлюднено на тлі масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження, ліквідація якої триває.

За даними ДСНС, на Київщині у Чорнобильській зоні лісова пожежа охопила понад 1100 га, триває її ліквідація.

Рятувальники зазначали, що ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Про пожежі у зоні відчуження повідомляється регулярно.

За даними ДСНС, за перші 4 місяці 2026 року в Україні виникло понад 11 тисяч пожеж в екосистемах.