Спричинена ударами РФ пожежа на Чернігівщині охопила понад 4 тисячі га, можлива евакуація – ОВА

Лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини, спричинена російськими ударами, на 8 травня охопила вже понад чотири тисячі гектарів, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. Він не виключив можливої необхідності евакуювати людей.

«Почастішали випадки використання терористами FPV-дронів із запалювальною сумішшю. Понад те – агресор не дозволяє загасити вогонь – там постійно висять їхні дрони», – написав Чаус у телеграмі.

Він наголосив, що масштаб пожежі – «дуже значний», при чому зараз вогонь рухається в бік Росії. «І там є осередки загорання – навіть погодні умови на нашому боці. Але маємо бути готові до зміни напряму вітру», – зауважив очільник ОВА.

«Дивилися, які населені пункти в зоні ризику. Вогонь вже підібрався до будинків на прикордонні – там не було мешканців. Не можна допустити поширення до житлових будинків. План Б – евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання – на контроль начальнику Корюківської РВА. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей», – заявив Чаус.

Він додав, що лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги, щоб запобігти поширенню вогню.

«Павло Мірошниченко (очільник Корюківської РВА – ред.) доповів, що фіксують ворожі удари, коли працює техніка лісівників», – йдеться в повідомленні.

7 травня державне підприємство «Ліси України» повідомляло, що в Чернігівській області поблизу кордону з Росією через обстріли військ РФ горить 2400 гектарів лісу, до якого лісівники не мають доступу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.