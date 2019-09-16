«Про Україну існує багато міфів і неправди» – президентка Словаччини після візиту до Києва

Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова за підсумками свого офіційного візиту до України 16 вересня заявила, що про цю державу нині існує багато міфів та неправдивої інформації, а тому важливо, щоб громадяни її країни знали про ситуацію в Україні.

«Я вважаю це зближення (між Україною та Словаччиною – ред.) особливо важливим в той час, коли Україна переживає важкі часи. Я шкодую про те, що існують різні міфи і неправди про неї. Саме тому я хочу, щоб наші громадяни знали і відкрито говорили про складну ситуацію, в якій перебуває Україна, і про серйозні наслідки порушення правил мирного співіснування між державами», – написала Чапутова на сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що запросила президента України Володимира Зеленського відвідати Словаччину.

«Україна – не лише наш найбільший сусід, а й близький друг та партнер. Я сказала президенту Зеленському, що успіх його країни, як і раніше, залежить від того, наскільки послідовно їм вдасться здійснити реформи», – сказала президентка Словаччини.

Чапутова також зауважила, що відвідинами України завершує закордонні поїздки з країнами-сусідами Словаччини.

В Офісі президента України за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Зузани Чапутової заявили, що Україна зацікавлена у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, збільшенні товарообігу, покращенні бізнес-клімату тощо.

Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня. У свої 45 років Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.