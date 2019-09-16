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16 Вересень 2019, Київ 22:48
Новини | Політика

«Про Україну існує багато міфів і неправди» – президентка Словаччини після візиту до Києва

Президентка Словаччини Зузана Чапутова на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Київ, 16 вересня 2019 року

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Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова за підсумками свого офіційного візиту до України 16 вересня заявила, що про цю державу нині існує багато міфів та неправдивої інформації, а тому важливо, щоб громадяни її країни знали про ситуацію в Україні.

«Я вважаю це зближення (між Україною та Словаччиною – ред.) особливо важливим в той час, коли Україна переживає важкі часи. Я шкодую про те, що існують різні міфи і неправди про неї. Саме тому я хочу, щоб наші громадяни знали і відкрито говорили про складну ситуацію, в якій перебуває Україна, і про серйозні наслідки порушення правил мирного співіснування між державами», – написала Чапутова на сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що запросила президента України Володимира Зеленського відвідати Словаччину.

«Україна – не лише наш найбільший сусід, а й близький друг та партнер. Я сказала президенту Зеленському, що успіх його країни, як і раніше, залежить від того, наскільки послідовно їм вдасться здійснити реформи», – сказала президентка Словаччини.

Чапутова також зауважила, що відвідинами України завершує закордонні поїздки з країнами-сусідами Словаччини.

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В Офісі президента України за підсумками зустрічі Володимира Зеленського і Зузани Чапутової заявили, що Україна зацікавлена у співпраці зі Словаччиною у сферах контролю на кордоні та трудової міграції, збільшенні товарообігу, покращенні бізнес-клімату тощо.

Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня. У свої 45 років Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.

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