Зузана Чапутова офіційно стала президенткою Словаччини

Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки.

Таким чином, у свої 45 років Зузана Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.

У своєму інавгураційному виступі Зузана Чапутова наголосила, що стала президентом Словаччини «не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити» народу своєї країни.

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За даними Статистичного бюро Словацької Республіки, за Зузану Чапутову віддали свої голоси 58% виборців, її суперника, дипломата Мароша Шефчовича підтримали 42% виборців. Уперше в історії Словаччини президентом обрана жінка, одна з небагатьох у Європі на найвищій державній посаді.​

Уже відомо, що з першим офіційним візитом через п’ять днів після інавгурації за вже складеною традицією Зузана Чапутова відбуде до сусідньої Чехії.