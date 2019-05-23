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23 Травень 2019, Київ 22:59
Новини | Міжнародні

У Словаччині до інавгурації першої жінки-президента випустять поштову марку

45-річна юристка Зузана Чапутова стала першою жінкою, яка посіла цю посаду в історії Словаччини

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У Словаччині випустять поштову марку із зображенням Зузани Чапутовової – першої жінки – президента цієї країни.

Чапутова офіційно приступить до виконання своїх обов’язків 15 червня цього року після інавгурації, на якій складе присягу президента.

Як повідомляють словацькі ЗМІ, до цієї події в країні вперше видадуть поштову марку.

До її виготовлення 23 травня приступили в друкарні чеського міста Градіштско, відомої своїми особливо високими технологіями і рівнем роботи. Повідомив директор друкарні Ярослав Штефка. Фотографію для марки зробив словацький фотограф і музикант Петер Конечни.

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До інавгурації в Братиславі активно готуються, хоча саму Зузану Чапутову можна рідко зустріти на акціях. Як заявила новообрана президент, для неї «те головне, що зараз будуємо, це команда», а також серед головних тем – опрацювання графіка закордонних візитів.

Уже відомо, що з першим офіційним візитом через п’ять днів після інавгурації за вже складеною традицією Зузана Чапутова відбуде до сусідньої Чехії.

45-річна юристка Чапутова стала першою жінкою, яка посіла цю посаду в історії Словаччини. На виборах у березні вона отримала 58% голосів виборців.

Зузана Чапутова почне виконання обов’язків президента Словаччини після того, як 15 червня закінчиться президентський мандат теперішнього президента Андрея Кіски.

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