У неділю, 22 серпня, в Україну прибув голова Європейської ради Шарль Мішель. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що Мішель прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та саміті «Кримської платформи».

У Києві сьогодні відбудеться перший саміт «Кримської платформи», участь у якому беруть десятки делегацій, глав країн та урядів.

24 серпня в Україні відзначатимуть 30-ту річницю Незалежності.