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У Києві сьогодні відбудеться саміт «Кримської платформи»

Відкриття саміту заплановане на 11:30

У понеділок, 23 серпня, в Києві стартує перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить перший міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

Радіо Свобода вестиме трансляцію з місця проведення заходу, а також спілкуватиметься з експертами та політиками у студії.

Саміт триватиме кілька годин і буде складатися з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «один тисяча дев'ятсот сорок чотири».

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму;
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

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