Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

23 серпня 2021 року – що очікувати в цей день і що було в історії?

Які події очікуються?

  • В Україні святкують День державного прапора. 23 серпня 1991 року після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Наступного дня країна проголосила незалежність.

  • У Києві відбудеться установчий саміт «Кримської платформи» – міжнародний координаційний формат для консолідації зусиль у питанні деокупації Криму, ініційований президентом Володимиром Зеленським.
  • Верховна Рада України проведе позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.
  • У Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.
  • У Європі відзначають День пам’яті жертв сталінізму і нацизму.

Цей день в історії

  • 1939 року Німеччина та СРСР підписали пакт Молотова-Ріббентропа – угоду про ненапад, яка створила передумови для початку Другої світової війни. Додатковий таємний протокол розділив Європу на радянську та німецьку сфери впливу.
  • 1974 року народився поет, письменник і перекладач Сергій Жадан.
  • 1991 року президент Росії Єльцин після провалу путчу ГКЧП заборонив діяльність КПРС і зупинив випуск партійної газети «Правда».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG