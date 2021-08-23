Які події очікуються?
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В Україні святкують День державного прапора. 23 серпня 1991 року після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Наступного дня країна проголосила незалежність.
- У Києві відбудеться установчий саміт «Кримської платформи» – міжнародний координаційний формат для консолідації зусиль у питанні деокупації Криму, ініційований президентом Володимиром Зеленським.
- Верховна Рада України проведе позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.
- У Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.
- У Європі відзначають День пам’яті жертв сталінізму і нацизму.
Цей день в історії
- 1939 року Німеччина та СРСР підписали пакт Молотова-Ріббентропа – угоду про ненапад, яка створила передумови для початку Другої світової війни. Додатковий таємний протокол розділив Європу на радянську та німецьку сфери впливу.
- 1974 року народився поет, письменник і перекладач Сергій Жадан.
- 1991 року президент Росії Єльцин після провалу путчу ГКЧП заборонив діяльність КПРС і зупинив випуск партійної газети «Правда».
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