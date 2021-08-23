МОЗ: в Україні виявили понад 600 нових випадків COVID-19

В Україні виявили 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 33 дитини і троє медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, минулої доби шпиталізували 425 людей, 434 – одужали, 17 людей померли.

Протягом доби провели понад 19,5 тисячі тестувань, зокрема методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) і Запорізькій (39) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 275 171 людина, 53 474 – померли.