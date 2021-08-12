У МЗС розповіли, які питання обговорюватимуть на саміті перших леді та джентльменів

Ключовим питанням саміту перших леді та джентльменів є адаптація світу до викликів гуманітарного характеру, що були спричинені пандемією COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Саміт перших леді та джентльменів – це новий формат міжнародного спілкування, покликаний об’єднати зусилля перших леді та джентльменів задля створення міжнародної платформи з метою обміну досвідом та реалізації спільних проєктів для добробуту громадян. Ключовим питанням Саміту є адаптація світу до викликів гуманітарного характеру, що були спричинені пандемією COVID-19», – мовиться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що обговорення планується за такими темами:

«Здоров’я»: психологічна адаптація: розробка та впровадження програм ментального здоров’я, психологічна допомога та реабілітаційні програми; доступність вакцин та прозорість їх розподілення; програми популяризації вакцинації.

«Освіта»: майбутнє системи освіти: відкриття нових шкіл vs. «інтернетизації» процесу навчання; онлайн освіта, як нова усталена практика: розробка сертифікованих національних навчальних онлайн програм та адаптація вчителів до нових реалій; питання якості онлайн освіти; доступність онлайн навчання: доступність високошвидкісного інтернету та відповідного обладнання.

«Рівні можливості: захист прав жінок»: питання гендерної рівності; домашнє та гендерно зумовлене насильство; розширення економічних можливостей жінок.

В міністерстві додали, що остаточний список гостей ще формується.

Про те, що з ініціативи дружини президента Олени Зеленської напередодні Дня Незалежності відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів, в Офісі голови держави повідомили у липні.

За словами Олени Зеленської, це буде «подія нового типу в контексті світової гуманітарної політики і дипломатії м’якої сили», «майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об’єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проєктах».