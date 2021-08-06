Зеленська: частина гостей саміту перших леді і джентльменів приєднається онлайн

Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що частина гостей саміту перших леді і джентльменів, запланованого на 23 серпня в Києві, братимуть участь у події онлайн, зважаючи на пандемію COVID-19.

«Ініціативу з проведення саміту схвально сприйняли мої колеги перші леді та міжнародне експертне середовище. Ми задумали саміт у нелегкий період, коли карантинні обмеження у світі постійно змінюються. Частина гостей будуть фізично в Києві, частина приєднається онлайн, декілька запишуть для нас відеозвернення про намір приєднатися в подальшому. Думаю, колеги з країн Балтії точно будуть: Литва, Латвія, Естонія. У саміті візьмуть участь не тільки перші леді і джентльмени, а й світові експерти та представники міжнародних організацій», – повідомила вона в інтерв’ю виданню «Фокус».

Головною темою саміту вона назвала «постковідну реальність».

«Світ змінився, ми зіткнулися з великою кризою, і зараз нова реальність потребує нової системи координат. Про це будемо говорити на зустрічах. Основні теми – охорона здоров’я, освіта, рівні можливості в нових умовах», – сказала Олена Зеленська.

Про те, що з ініціативи дружини президента напередодні Дня Незалежності відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів, в Офісі голови держави повідомили у липні.

За словами Зеленської, це буде «подія нового типу в контексті світової гуманітарної політики і дипломатії м’якої сили», «майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об’єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проєктах».

Точна кількість учасників наразі невідома.

Радіо Свобода надіслало запит до Офісу президента з приводу програми саміту перших леді та джентльменів і того, представники скількох країн візьмуть у ньому участь.