Мінкультури створило цифрову мапу подій до Дня Незалежності

Міністерство культури й інформаційної політики створило цифрову мапу подій до Дня Незалежності України.

«Цифрова мапа подій – це національна єдина платформа, що висвітлюватиме події, які присвячені 30-й річниці Незалежності. Проєкт охоплює всі області України. МКІП спільно з обласними державними адміністраціями проведе понад 300 заходів у рамках святкування та відзначення Незалежності України. На цифровій мапі кожна область має свою унікальну квітку-символ», – йдеться в повідомленні.

У МКІП додали, що завдяки цифровій мапі користувач матиме змогу переглянути всю інформацію про події в конкретному місці і зможе спланувати відвідування. На мапі в інтерактивному форматі відображатиметься місце, час і дата подій із розгорнутою інформацією про саму подію.

Раніше в Офісі президента повідомили, що до Дня Незалежності в Україні проведуть понад 150 заходів. Вони відбуватимуться 22-24 серпня.

За даними Збройних сил України, в урочистостях до 30-річчя Незалежності 24 серпня візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Верховна Рада Україні проведе урочисте засідання 24 серпня.