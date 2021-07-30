«Схід і Захід – разом». Зі Львова у Сєвєродонецьк стартував забіг до Дня Незалежності

Зі Львова у Сєвєродонецьк 30 липня стартував надмарафон «Схід і Захід – разом», присвячений 30-ій річниці Незалежності України. Завершиться пробіг 24 серпня у День Незалежності.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у ньому беруть участь двоє львів’ян і один краматорчанин, які подолають близько 1400 кілометрів через дев’ять областей. Вони біжать поперемінно: один пробігає 10 кілометрів, а двоє їдуть у машині, що супроводжує. До трьох постійних учасників забігу в кожному місті приєднуватимуться всі охочі.

«У Дніпрі та на Донеччині до нас приєднається багато охочих. Про це мені вже сказали. На межі міст нас зустрічатимуть. Це не спортивний пробіг, а передусім – патріотичний, щоб підняти дух людей в усій Україні. Ми матимемо зустрічі з людьми, і це важливо», – каже організатор забігу зі Львова Ярослав Козак.

Учасники надмарафон у біжать з українським прапором єдності, який у кожному місті підписуватиме хтось із представників влади чи громади. Потім цей прапор подарують Сєвєродонецьку.

«Хотів побувати в усій Україні і її зшити немов разом. Хочу, щоб люди почувалися в одній країні. Кожен день бігав, так і готувався. Ми не будемо постійно бігти, так організовано, що буде відпочинок. Така пізнавально-патріотична акція», – сказав Костянтин Билин із Краматорська.

У Львові надмарафон розпочався від пам’ятника Тарасові Шевченку.