Верховна Рада проведе урочисте засідання 24 серпня в День Незалежності України.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков, повідомила речниця спікера Ольга Туній.

Засідання почнеться о 13:00.

Раніше в Офісі президента повідомили, що до Дня Незалежності в Україні проведуть понад 150 заходів. Вони відбуватимуться 22-24 серпня.

За даними Збройних сил України, в урочистостях до 30-річчя Незалежності 24 серпня візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.