Влада: у Часовому Яру залишилося менше тисячі жителів, більшість – люди похилого віку

У місті Часів Яр, яке розташоване поблизу Бахмута, залишилося менше тисячі жителів, більшість – це люди похилого віку, які не хочуть покидати свої домівки, заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус.



«На жаль, кількість людей не зменшується. На даний момент дуже повільно відбувається евакуація. 80%, які залишилися, – це люди похилого віку. З ними дуже складно працювати в цьому напрямку – не хочуть виїжджати і покидати свої домівки. Тому евакуація триває, але вона сповільнена на даний момент», – заявив він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в місті орієнтовно проживали 13 тисяч людей, зараз – близько 950 людей.

Російські війська з різних видів озброєння обстрілюють Часів Яр на Донеччині.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.