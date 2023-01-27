У Часовому Яру через російський обстріл горить школа, житлові будинки – ОВА

Російські військові обстріляли Часів Яр на Донеччині, під вогнем опинився житловий масив, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки», – написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, про постраждалих інформація на даний час не надходила.

Вранці Кириленко також повідомляв про обстріл Часового Яру, внаслідок якого, за його словами, загинули двоє людей.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині – під Бахмутом та Вугледаром, залишається «надзвичайно гострою».

«Окупанти не просто штурмують наші позиції – вони свідомо й методично знищують ці міста й села навколо них. Артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою», – наголосив він.