Двоє людей загинули через обстріл Часового Яру – голова ОВА

Російські війська обстріляли місто Часів Яр в Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко 27 січня.

«Дві людини загинули і щонайменше п’ять поранено під час російського обстрілу міста Часів Яр. Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки», – заявив він.

Також Кириленко повідомив про російські обстріли Авдіївки, Торецька, Олександрополя та Богоявленки.

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Зокрема, в Авдіївці артилерійський обстріл поцілив у центральну частину міста, згодом російські війська застосували «Гради».

Голова області вчергове закликав цивільних, які не залучені в захисті та роботі критичної інфраструктури області, евакуюватися.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.