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Російський обстріл селища на Донеччині: двоє людей загинули – Кириленко

Селище обстріляли з артилерії, повідомив голова області

Російські війська обстріляли селище Очеретине в Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 січня.

«Росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Двоє місцевих мешканців, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося – вони отримали травми, несумісні з життям», – заявив Кириленко.

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Ще одного пораненого чоловіка доправили до найближчої лікарні, він отримує медичну допомогу.

За даними голови Донецької ОВА, напередодні внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна поранена в Бахмуті, також четверо людей отримали поранення в Парасковіївці.

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення.

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