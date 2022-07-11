З-під завалів у Часовому Яру дістали тіла 31 людини, пошуки продовжуються – ДСНС

У місті Часів Яр з-під завалів зруйнованого внаслідок російського удару будинку дістали тіла 31 людини, повідомляє у фейсбуці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.



«З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр дістали тіла 31 загиблої людини, врятовано з-під завалів 9 людей, роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Станом на 14:30 повідомлялось про 26 загиблих.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.