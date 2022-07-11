Майже дві доби під завалами. У Часовому Яру врятували ще одну людину – ДСНС

У місті Часовий Яр з-під завалів зруйнованого внаслідок російського удару будинку врятували ще одну людину, повідомляє у фейсбуці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

За даними служби, кількість загиблих зросла до 26 людей.



«З-під завалів врятовано ще одного чоловіка! Станом на 14:30 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 26 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 9️ осіб. Продовжуємо працювати», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про 20 загиблих.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.