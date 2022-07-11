Наразі відомо про 20 загиблих через удар по Часовому Яру – ДСНС

З-під завалів дістали вже 20 загиблих через удар по місту Часовий Яр у Донецькій області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

«Станом на 12:20 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 20 загиблих осіб, врятовано з-під завалів вісьмох осіб, роботи тривають», – йдеться в заяві служби.

Завали розбирають 55 рятувальників за допомогою сімох одиниць техніки, двох автокранів і двох навантажувачів від місцевої влади.

Читайте також: ОВА: через обстріл Харкова постраждала 31 людина, серед них – двоє дітей

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.