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Кількість загиблих через російських обстріл Часового Яру зросла до 45 людей – ОВА

Рятувальники розібрали вже 80% розвалин

З-під завалів зруйнованого російським ракетним ударом будинку в Часовому Яру дістали вже 45 загиблих, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Станом на 18:00 повідомлялось про 43 загиблих.

«Вже 45 загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. 9 людей – врятовано. Росіяни прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас. Воєнний злочин у Часовому Ярі – черговий сумний доказ», – написав він у телеграмі.

З посиланням на дані ДСНС Кириленко повідомив, що розібрано вже 80% розвалин – розчищено близько 420 тонн зруйнованих конструкцій.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Руйнація та смерть: результати ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці
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Руйнація та смерть: результати ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці

Російські ракети «Іскандер» 9 червня поцілили по п'ятиповерхівці у Часовому Ярі. Відомо про загибель 31-ї людини. Цивільні також загинули внаслідок російських обстрілів Костянтинівки та Харкова

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