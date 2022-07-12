Кількість загиблих через російських обстріл Часового Яру зросла до 45 людей – ОВА

З-під завалів зруйнованого російським ракетним ударом будинку в Часовому Яру дістали вже 45 загиблих, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Станом на 18:00 повідомлялось про 43 загиблих.



«Вже 45 загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр. 9 людей – врятовано. Росіяни прийшли на нашу землю цілеспрямовано вбивати нас. Воєнний злочин у Часовому Ярі – черговий сумний доказ», – написав він у телеграмі.



З посиланням на дані ДСНС Кириленко повідомив, що розібрано вже 80% розвалин – розчищено близько 420 тонн зруйнованих конструкцій.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.